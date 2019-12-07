Зеленский поделился опасениями перед встречей с Путиным в Париже

Украинский лидер Владимир Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже. Об этом он заявил в программе «Свобода слова», запись которой опубликована на YouTube.

По словам Зеленского, он ожидает увидеть желание всех сторон закончить «трагическую войну» в Донбассе. Президент Украины также сообщил, что «хочет увидеть человека» на переговорах с Путиным.

«Мы говорили с президентом Российской Федерации, когда вернули моряков, но это телефонный разговор», — объяснил он.

Зеленский заявил, что его единственное опасение перед саммитом связано с тем, что переговоры не будут эффективными. Он подчеркнул, что не любит безрезультатных переговоров, и это его единственный страх.

9 декабря в Париже пройдет встреча в «нормандском формате», на которую приедут лидеры России, Украины, Германии и Франции. Киев не смог подтвердить переговоров тет-а-тет между Зеленским и Путиным, однако отметил, что такая потребность вполне может возникнуть «спонтанно».