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13:22   7 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский поделился опасениями перед встречей с Путиным в Париже

Зеленский поделился опасениями перед встречей с Путиным в Париже

Украинский лидер Владимир Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже. Об этом он заявил в программе «Свобода слова», запись которой опубликована на YouTube.

По словам Зеленского, он ожидает увидеть желание всех сторон закончить «трагическую войну» в Донбассе. Президент Украины также сообщил, что «хочет увидеть человека» на переговорах с Путиным. 

«Мы говорили с президентом Российской Федерации, когда вернули моряков, но это телефонный разговор», — объяснил он. 

Зеленский заявил, что его единственное опасение перед саммитом связано с тем, что переговоры не будут эффективными. Он подчеркнул, что не любит безрезультатных переговоров, и это его единственный страх. 

9 декабря в Париже пройдет встреча в «нормандском формате», на которую приедут лидеры России, Украины, Германии и Франции. Киев не смог подтвердить переговоров тет-а-тет между Зеленским и Путиным, однако отметил, что такая потребность вполне может возникнуть «спонтанно». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #зеленский

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