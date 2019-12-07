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12:58   7 Декабря 2019
Россия

Медведев назвал условие, без которого Москва и Киев не договорятся по газу

Медведев назвал условие, без которого Москва и Киев не договорятся по газу

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что Киев и Москва не договорятся по газу, если Украина продолжит требовать выплаты денег по судебным решениям. Об этом в субботу, 7 декабря, глава правительства заявил в интервью программе «Вести в субботу». 

По словам председателя кабмина, невозможно договориться по газу и в то же время требовать выплат по «всяким судебным решениям». 

«Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту», — сказал он.

Российский премьер-министр отметил, что это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон.

Соглашение между РФ и Украиной по газу истекает в конце 2019 года. Россия на трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса, однако прогресса достичь не удалось. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры в двустороннем формате. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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