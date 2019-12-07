Сбой движения в метро Москвы произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии

Сбой в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро произошел из-за проверки инфраструктуры. Сейчас движение от станции «Чеховская» до «Отрадное» восстановлено.

В обратном направлении движение с увеличенными интервалами. Метрополитен прилагает все усилия для восстановления движения на участке, говорится в сообщении в Twitter.

Уточняется, что остановка была вызвана необходимостью проверки путевой инфраструктуры на станции «Владыкино»

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено.