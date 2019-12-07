Сбой движения в метро Москвы произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
Сбой в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро произошел из-за проверки инфраструктуры. Сейчас движение от станции «Чеховская» до «Отрадное» восстановлено.
В обратном направлении движение с увеличенными интервалами. Метрополитен прилагает все усилия для восстановления движения на участке, говорится в сообщении в Twitter.
Уточняется, что остановка была вызвана необходимостью проверки путевой инфраструктуры на станции «Владыкино»
Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено.
«Потребуется некоторое время для вхождения в график», – говорится в сообщении.