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Число жертв пожара в одесском колледже выросло до пяти

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Крымский политолог заявил, что меджлис* опоздал с маршем на полуостров

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Российские и турецкие военные проводят 14-ое совместное патрулирование в Сирии

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 Лукашенко прилетел с визитом в Сочи

Лукашенко прилетел с визитом в Сочи

12:33   7 Декабря 2019
Весь мир

Лукашенко прилетел с визитом в Сочи

Лукашенко прилетел с визитом в Сочи

Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Сочи. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает агентство «Белта». 

«Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту города Сочи», — сказано в сообщении.

По данным агенства, президент Белоруссии встретится с российским коллегой Владимиром Путиным во второй половине дня. Отмечается, что в ходе беседы стороны рассмотрят стоящие на повестке дня вопросы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что во время встречи лидеры поднимут тему дорожных карт по развитию союзнических отношений, Союзного государства, а также обсудят крупные инвестиционные проекты и газовые дела.

8 декабря Москва и Минск отметят 20-летний юбилей со дня подписания договор о создании Союзного государства. Белоруссия и Россия планируют принять к этой дате программу углубления интеграции. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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