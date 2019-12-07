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Российские и турецкие военные проводят 14-ое совместное патрулирование в Сирии

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13:01   7 Декабря 2019
Весь мир

Российские и турецкие военные проводят 14-ое совместное патрулирование в Сирии

Российские и турецкие военные проводят 14-ое совместное патрулирование в Сирии

Совместный патруль российской военной полиции и турецких военнослужащих начал в субботу утром работу в северо-восточной части Сирии, в районе, расположенном на расстоянии нескольких десятков километров восточнее населенного пункта Эль-Камышли.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

«С 10.00 совместное патрулирование проходит по маршруту от пункта таможенного перехода населенного пункта Дейруна-Ага, где российские военные полицейские и представители вооруженных сил Турции уточнили маршруты на восток вдоль сирийско-турецкой границы», — сообщили в ведомстве, отметив, что экипажи вертолетов армейской авиации ВКС РФ проводят воздушное патрулирование района.

Также в Минобороны напомнили, что это уже 14-ая совместная российско-турецкая акция на северо-востоке Сирии.

В процессе патрулирования, как отмечается, патруль инспектирует обстановку в расположенных в районе патрулирования населенных пунктах.

Совместный российско-турецкий патруль состоит из 50 военнослужащих двух государств и восьми единиц военной техники –  российских бронеавтомобилей «Тигр» и бронетранспортеров БТР-80, а также турецких бронеавтомобилей Kirpi. С воздуха обстановку на маршруте движения патруля мониторит российский военный беспилотник «Орлан-10».

Российские и турецкие военные проводят 14-ое совместное патрулирование в Сирии

Напомним: 22 октября текущего года в ходе прошедших в Сочи шестичасовых переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана был подписан Меморандум о взаимопонимании по стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии. В числе прочего, в меморандуме говорилось и о совместном российско-турецком патрулировании тридцатикилометровой зоны на северной границе САР.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало масштабное расследование в двух частях о деятельности США в Сирии.

В первой части расследования говорилось о связях российского либерального журналиста Дениса Короткова, работающего в «Новой газете» с террористами ИГ* (запрещенной в России и в ряде других государств террористической группировки). О том, как Коротков предоставлял игиловцам сведения о российских военнослужащих, выполняющих боевую задачу в Сирии, а также о том, как он по заданию беглого олигарха Михаила Ходорковского использовал полученные от террористов сведения о военных действиях в САР для создания своих псевдорасследований.

Во второй части расследования ФАН говорилось об участии США в создании, поддержке и финансировании террористической группировки ИГ*, о том, как американцы в обмен на доступ к сирийской нефти, поставляли боевикам оружие и военную технику, поддерживали их беспилотниками и переправляли в Сирию наемников из-за границы.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #сирия #турция #политика #весь мир #патрулирование

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