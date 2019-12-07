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Число жертв пожара в одесском колледже выросло до пяти

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12:12   7 Декабря 2019
Россия

Смертельное ДТП у станции МЦК попало на видео

Смертельное ДТП у станции МЦК попало на видео

Момент смертельного ДТП в Москве у станции МЦК «Окружная», в результате которого погибли три человека, попал на видео. Соответствующую видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ в субботу, 7 декабря. 

Автомобиль, попавший в кадр, на большой скорости врезается в вестибюль станции Московского центрального кольца. 

Ранее появилась информация, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Авария случилась рано утром на севере Москвы. Водитель автомобиля Mazda наехал на пешеходов, в результате ДТП погибли три человека. Других подробностей аварии пока нет, выясняются все обстоятельства происшествия. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #дтп #общество

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