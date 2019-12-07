Число жертв пожара в одесском колледже выросло до пяти

Число погибших в результате пожара в одесском колледже возросло до пяти. Ночью 7 декабря спасатели нашли еще одно тело. Об этом сообщила Госслужба Украины по ЧС.

Пожар произошел в Одесском колледже экономики в среду. По состоянию на субботу ликвидация возгорания продолжается. Ранее сообщалось о четырех погибших, 32 пострадавших, 11 пропавших.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим, и как можно скорее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело. В больницах остаются 17 человек.