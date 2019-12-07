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 Сбой движения в метро Москвы произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии

Сбой движения в метро Москвы произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии

Число жертв пожара в одесском колледже выросло до пяти

Число жертв пожара в одесском колледже выросло до пяти

Крымский политолог заявил, что меджлис* опоздал с маршем на полуостров

Крымский политолог заявил, что меджлис* опоздал с маршем на полуостров
Российские и турецкие военные проводят 14-ое совместное патрулирование в Сирии

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 Лукашенко прилетел с визитом в Сочи

Лукашенко прилетел с визитом в Сочи

12:04   7 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Число жертв пожара в одесском колледже выросло до пяти

Число жертв пожара в одесском колледже выросло до пяти

Число погибших в результате пожара в одесском колледже возросло до пяти. Ночью 7 декабря спасатели нашли еще одно тело. Об этом сообщила Госслужба Украины по ЧС.

Пожар произошел в Одесском колледже экономики в среду. По состоянию на субботу ликвидация возгорания продолжается. Ранее сообщалось о четырех погибших, 32 пострадавших, 11 пропавших.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим, и как можно скорее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело. В больницах остаются 17 человек.  

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Автор: Арсений Аскольский
#пожар #одесса

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