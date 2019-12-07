Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Медведев назвал условие, без которого Москва и Киев не договорятся по газу

Медведев назвал условие, без которого Москва и Киев не договорятся по газу

 Сбой движения в метро Москвы произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии

Сбой движения в метро Москвы произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии

Число жертв пожара в одесском колледже выросло до пяти

Число жертв пожара в одесском колледже выросло до пяти

Крымский политолог заявил, что меджлис* опоздал с маршем на полуостров

Крымский политолог заявил, что меджлис* опоздал с маршем на полуостров
Российские и турецкие военные проводят 14-ое совместное патрулирование в Сирии

Российские и турецкие военные проводят 14-ое совместное патрулирование в Сирии

 Лукашенко прилетел с визитом в Сочи

Лукашенко прилетел с визитом в Сочи

Медведев назвал условие, без которого Москва и Киев не договорятся по газу

Медведев назвал условие, без которого Москва и Киев не договорятся по газу

 Сбой движения в метро Москвы произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии

Сбой движения в метро Москвы произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии

Число жертв пожара в одесском колледже выросло до пяти

Число жертв пожара в одесском колледже выросло до пяти

Крымский политолог заявил, что меджлис* опоздал с маршем на полуостров

Крымский политолог заявил, что меджлис* опоздал с маршем на полуостров
Российские и турецкие военные проводят 14-ое совместное патрулирование в Сирии

Российские и турецкие военные проводят 14-ое совместное патрулирование в Сирии

 Лукашенко прилетел с визитом в Сочи

Лукашенко прилетел с визитом в Сочи

12:01   7 Декабря 2019
Россия

Путин направил приветственную телеграмму участникам Кубка Союзного государства по самбо

Путин направил приветственную телеграмму участникам Кубка Союзного государства по самбо

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Кубка Союзного государства по самбо в абсолютной весовой категории, а также организаторов мероприятия.

Текст приветственной телеграммы главы государства опубликован на сайте Кремля.

Состязания пройдут в субботу, 7 декабря, в Сочи на арене «Ледовый куб».

«Приветствую вас на старте Кубка Союзного государства по самбо в абсолютной весовой категории, приуроченного к 20-летию подписания Российской Федерацией и Республикой Беларусь Договора о создании Союзного государства», — говорится в телеграмме.

По словам Путина, высокий интерес к самбо говорит о том, что этот вид спорта обладает огромным состязательным потенциалом и завоевывает все большую популярность в разных странах, включая и страны СНГ.

«Отрадно, что инициатива проведения Кубка нашла широкую поддержку спортивной общественности и в нынешнем году турнир вновь собирает в Сочи большую, сплоченную команду единомышленников — чемпионов и призеров прошлых лет и начинающих борцов», — подчеркнул российский лидер.

При этом Путин выразил уверенность, что множество зрителей придут на Кубок, поспособствовав тем самым продвижению идей и ценностей самбо во всем мире. В заключение российский президент пожелал всем участникам состязаний незабываемых впечатлений и успеха.

Путин направил приветственную телеграмму участникам Кубка Союзного государства по самбо

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #спорт #сочи #общество #участники #кубок #союзное государство #приветствие #самбо

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...