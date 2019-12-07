Путин направил приветственную телеграмму участникам Кубка Союзного государства по самбо

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Кубка Союзного государства по самбо в абсолютной весовой категории, а также организаторов мероприятия.

Текст приветственной телеграммы главы государства опубликован на сайте Кремля.

Состязания пройдут в субботу, 7 декабря, в Сочи на арене «Ледовый куб».

«Приветствую вас на старте Кубка Союзного государства по самбо в абсолютной весовой категории, приуроченного к 20-летию подписания Российской Федерацией и Республикой Беларусь Договора о создании Союзного государства», — говорится в телеграмме.

По словам Путина, высокий интерес к самбо говорит о том, что этот вид спорта обладает огромным состязательным потенциалом и завоевывает все большую популярность в разных странах, включая и страны СНГ.

«Отрадно, что инициатива проведения Кубка нашла широкую поддержку спортивной общественности и в нынешнем году турнир вновь собирает в Сочи большую, сплоченную команду единомышленников — чемпионов и призеров прошлых лет и начинающих борцов», — подчеркнул российский лидер.

При этом Путин выразил уверенность, что множество зрителей придут на Кубок, поспособствовав тем самым продвижению идей и ценностей самбо во всем мире. В заключение российский президент пожелал всем участникам состязаний незабываемых впечатлений и успеха.