Жириновский заявил, что на Западе россиян считают людьми второго сорта

Председатель фракции ЛДПР Владимир Жириновский ответил на заявление ФАС, обвинившей производителей стиральных порошков Ariel и Persil в двойных стандартах. Комментарий политик опубликовал в пятницу, 6 декабря, у себя в Twitter.

По мнению лидера ЛДПР, подобная ситуация показывает истинное отношение Запада к россиянам, который считает их людьми «второго сорта».

ФАС наконец-то обнаружила, что из Европы идут товары низкого качества. Мы для стран Запада — люди второго сорта, которым можно предлагать всякие отходы. Пора прекратит ввоз плохой продукции. Хотят торговать с нами — пусть импортируют высокачественные товары. Не хотят — обойдемся — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) December 6, 2019

Политик также призвал Россию отказаться от ввоза плохих продуктов.

Ранее ФАС заявила, что товары, которые поступают на продажу в Россию, отличаются по качеству с такими же товарами за рубежом. Ведомство вынесло предупреждение, согласно которому производители обязаны либо воссоздать свой товар в точно таком же составе, как в Европе, либо нанести на упаковку обозначение отличия качества, чтобы не вводить в заблуждение россиян.