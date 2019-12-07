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Число жертв пожара в одесском колледже выросло до пяти

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11:45   7 Декабря 2019
Россия

Жириновский заявил, что на Западе россиян считают людьми второго сорта

Жириновский заявил, что на Западе россиян считают людьми второго сорта

Председатель фракции ЛДПР Владимир Жириновский ответил на заявление ФАС, обвинившей производителей стиральных порошков Ariel и Persil в двойных стандартах. Комментарий политик опубликовал в пятницу, 6 декабря, у себя в Twitter. 

По мнению лидера ЛДПР, подобная ситуация показывает истинное отношение Запада к россиянам, который считает их людьми «второго сорта». 

Политик также призвал Россию отказаться от ввоза плохих продуктов. 

Ранее ФАС заявила, что товары, которые поступают на продажу в Россию, отличаются по качеству с такими же товарами за рубежом. Ведомство вынесло предупреждение, согласно которому производители обязаны либо воссоздать свой товар в точно таком же составе, как в Европе, либо нанести на упаковку обозначение отличия качества, чтобы не вводить в заблуждение россиян.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #жириновский #лдпр #политика #общество

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