Въехавший в вестибюль МЦК водитель оказался пьян
Водитель автомобиля, сбивший пешеходов возле вестибюля станции Московского центрального кольца (МЦК) «Окружная», был пьян. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД в субботу, 7 декабря.
Таковы результаты медицинского освидетельствования. Авария произошла в Локомотивном проезде на севере Москвы рано утром.
Автомобиль Mazda на большой скорости сбил пешеходов и врезался в вестибюль станции. Жертвами стали три человека, двое получили травмы. Удар был таким сильным, что у машины сорвало крышу.
На опубликованных кадрах видно поврежденный автомобиль. Рядом работают сотрудники МЧС и полиция.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.