Въехавший в вестибюль МЦК водитель оказался пьян

Водитель автомобиля, сбивший пешеходов возле вестибюля станции Московского центрального кольца (МЦК) «Окружная», был пьян. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД в субботу, 7 декабря.

Таковы результаты медицинского освидетельствования. Авария произошла в Локомотивном проезде на севере Москвы рано утром.

Автомобиль Mazda на большой скорости сбил пешеходов и врезался в вестибюль станции. Жертвами стали три человека, двое получили травмы. Удар был таким сильным, что у машины сорвало крышу.

На опубликованных кадрах видно поврежденный автомобиль. Рядом работают сотрудники МЧС и полиция.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.