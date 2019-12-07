Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Въехавший в вестибюль МЦК водитель оказался пьян

Въехавший в вестибюль МЦК водитель оказался пьян

Суд отправил под домашний арест владельца упавшего с моста автобуса в Забайкалье

Суд отправил под домашний арест владельца упавшего с моста автобуса в Забайкалье
Крымский политолог заявил, что меджлис* опоздал с маршем на полуостров

Крымский политолог заявил, что меджлис* опоздал с маршем на полуостров

 Пушков назвал химерой инициативу Зеленского по Донбассу

Пушков назвал химерой инициативу Зеленского по Донбассу
Ученые нашли эффективный способ похудения

Ученые нашли эффективный способ похудения

Ученые нашли новую причину рака

Ученые нашли новую причину рака
Въехавший в вестибюль МЦК водитель оказался пьян

Въехавший в вестибюль МЦК водитель оказался пьян

Суд отправил под домашний арест владельца упавшего с моста автобуса в Забайкалье

Суд отправил под домашний арест владельца упавшего с моста автобуса в Забайкалье
Крымский политолог заявил, что меджлис* опоздал с маршем на полуостров

Крымский политолог заявил, что меджлис* опоздал с маршем на полуостров

 Пушков назвал химерой инициативу Зеленского по Донбассу

Пушков назвал химерой инициативу Зеленского по Донбассу
Ученые нашли эффективный способ похудения

Ученые нашли эффективный способ похудения

Ученые нашли новую причину рака

Ученые нашли новую причину рака
11:17   7 Декабря 2019
Россия

Въехавший в вестибюль МЦК водитель оказался пьян

Въехавший в вестибюль МЦК водитель оказался пьян

Водитель автомобиля, сбивший пешеходов возле вестибюля станции Московского центрального кольца (МЦК) «Окружная», был пьян. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД в субботу, 7 декабря.

Таковы результаты медицинского освидетельствования. Авария произошла в Локомотивном проезде на севере Москвы рано утром.

Автомобиль Mazda на большой скорости сбил пешеходов и врезался в вестибюль станции. Жертвами стали три человека, двое получили травмы. Удар был таким сильным, что у машины сорвало крышу.

На опубликованных кадрах видно поврежденный автомобиль. Рядом работают сотрудники МЧС и полиция.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#дтп #гибдд #мцк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...