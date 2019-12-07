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11:11   7 Декабря 2019
Весь мир

Ученые нашли эффективный способ похудения

Ученые нашли эффективный способ похудения

Ученые из Калифорнийского университета и института исследований Солка провели эксперимент, в рамках которого выяснили, какой режим питания поможет похудеть. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает портал Cell Metabolism.

Врачи считают, что следует принимать пищу в десятичасовой период, а оставшиеся 14 часов голодать. При таком подходе снижается вес и улучшается самочувствие. 

Участие в исследовании принимали 13 мужчин и шесть женщин. У всех испытуемых врачи диагностировали нарушение обмена веществ, выражавшееся в замедлении метаболизма. Такой синдром появляется у людей, ведущих нездоровый образ жизни, и тех, кто злоупотребляет фастфудом. 

Специалисты посоветовали участникам эксперимента есть только в течение десяти часов, записывая все съеденное в специальное приложение. Испытуемые также отмечали в приложении физическую активность. 

После 12 недель эксперимента уровень холестерина у мужчин и женщин снизился на 11%, а артериальное давление — на четыре-восемь. Участники исследования потеряли около трех килограммов веса. Часть испытуемых отметила улучшение качества сна. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #общество #весь мир #питание #сон #похудение

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