Ученые нашли эффективный способ похудения

Ученые из Калифорнийского университета и института исследований Солка провели эксперимент, в рамках которого выяснили, какой режим питания поможет похудеть. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает портал Cell Metabolism.

Врачи считают, что следует принимать пищу в десятичасовой период, а оставшиеся 14 часов голодать. При таком подходе снижается вес и улучшается самочувствие.

Участие в исследовании принимали 13 мужчин и шесть женщин. У всех испытуемых врачи диагностировали нарушение обмена веществ, выражавшееся в замедлении метаболизма. Такой синдром появляется у людей, ведущих нездоровый образ жизни, и тех, кто злоупотребляет фастфудом.

Специалисты посоветовали участникам эксперимента есть только в течение десяти часов, записывая все съеденное в специальное приложение. Испытуемые также отмечали в приложении физическую активность.

После 12 недель эксперимента уровень холестерина у мужчин и женщин снизился на 11%, а артериальное давление — на четыре-восемь. Участники исследования потеряли около трех килограммов веса. Часть испытуемых отметила улучшение качества сна.