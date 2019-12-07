Суд отправил под домашний арест владельца упавшего с моста автобуса в Забайкалье

Ингодинский районный суд Читы отправил под домашний арест на полтора месяца предпринимателя Ивана Стрельникова по делу о падении с моста автобуса в Забайкалье, жертвами которого стали 19 человек. Мужчину подозревают в нарушении правил пассажирских перевозок.

Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 7 декабря. Авария произошла на маршруте Сретенск-Чита днем 1 декабря. При переезде через реку Куэнгу автобус рухнул высоты 12 метров. Погибли водитель и 18 пассажиров. Еще 20 пассажиров находятся в больнице.

По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо.

Решение о домашнем аресте суд объяснил тем, что ранее предпринимателя не привлекали к ответственности, у него есть два малолетних ребёнка и постоянное место жительства.