Джабаров оценил предложение «Нафтогаза» по торговому спору

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова главы «Нафтогаза» Юрия Ветренко о готовности рассмотреть возможность получения газа от «Газпрома» в счет погашения задолженности по решению Стокгольмского арбитража. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает RT.

Ранее стало известно о переговорах «Нафтогаза» и «Газпрома». Украинская сторона заявила, что готова рассмотреть возможность получения газа от российской компании в счет погашения задолженности по решению Стокгольмского арбитража.

Джабаров считает, что засчитывать поставки газа в счет долга, который Стокгольм присудил в пользу Украины, было бы «неправильно», поэтому такое предложение может быть отвергнуто.

«По этой логике, мы должны взимать с Украины деньги за кредит, который был в декабре 2013 года сдан. Это три миллиарда долларов, которые Украина не собирается выплачивать», — заявил он.

Кроме этого, сенатор предложил дождаться встречи в «нормандском формате», которая пройдет 9 декабря в Париже. Он выразил уверенность, что в ходе нее российская сторона примет абсолютно правильное решение.