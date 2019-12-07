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10:50   7 Декабря 2019
Россия

Джабаров оценил предложение «Нафтогаза» по торговому спору

Джабаров оценил предложение «Нафтогаза» по торговому спору

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова главы «Нафтогаза» Юрия Ветренко о готовности рассмотреть возможность получения газа от «Газпрома» в счет погашения задолженности по решению Стокгольмского арбитража. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает RT.

Ранее стало известно о переговорах «Нафтогаза» и «Газпрома». Украинская сторона заявила, что готова рассмотреть возможность получения газа от российской компании в счет погашения задолженности по решению Стокгольмского арбитража.  

Джабаров считает, что засчитывать поставки газа в счет долга, который Стокгольм присудил в пользу Украины, было бы «неправильно», поэтому такое предложение может быть отвергнуто. 

«По этой логике, мы должны взимать с Украины деньги за кредит, который был в декабре 2013 года сдан. Это три миллиарда долларов, которые Украина не собирается выплачивать», — заявил он.

Кроме этого, сенатор предложил дождаться встречи в «нормандском формате», которая пройдет 9 декабря в Париже. Он выразил уверенность, что в ходе нее российская сторона примет абсолютно правильное решение. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #зеленский

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