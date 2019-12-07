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Ученые нашли новую причину рака

Ученые нашли новую причину рака
10:26   7 Декабря 2019
Россия

Ученые нашли новую причину рака

Ученые нашли новую причину рака

Появление злокачественной опухоли связано не только с соматическими мутациями в онкогенах и опухолевых супрессорах. На развитие рака в организме влияют изменения в части ДНК, которая считалась «мусорной». К такому выводу пришла международная группа исследователей.

Исследование опубликовано в журнале British Journal of Cancer. Специалисты проанализировали 13 различных тканей организма и выявили множество так называемых однонуклеотидных полиморфизмов (SNP), которые связаны с повышенным риском появления рака. Чаще всего они возникали в частях ДНК, отвечающих за регулирование иммунной системы организма.

Ученые считают, что открытие поможет усовершенствовать генетическое сканирование, которое позволит определить риск развития злокачественных опухолей.

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Автор: Арсений Аскольский
#ученые #рак

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