Ученые нашли новую причину рака

Появление злокачественной опухоли связано не только с соматическими мутациями в онкогенах и опухолевых супрессорах. На развитие рака в организме влияют изменения в части ДНК, которая считалась «мусорной». К такому выводу пришла международная группа исследователей.

Исследование опубликовано в журнале British Journal of Cancer. Специалисты проанализировали 13 различных тканей организма и выявили множество так называемых однонуклеотидных полиморфизмов (SNP), которые связаны с повышенным риском появления рака. Чаще всего они возникали в частях ДНК, отвечающих за регулирование иммунной системы организма.

Ученые считают, что открытие поможет усовершенствовать генетическое сканирование, которое позволит определить риск развития злокачественных опухолей.