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10:20   7 Декабря 2019
Россия

Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки в кафе Москвы

Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки в кафе Москвы

Полиция завела уголовное дело после массовой драки в кафе на Таганской улице в Москве. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Ранее стало известно, что между гражданами в кафе на Таганской улице случился конфликт. Вскоре на место происшествия прибыла полиция, однако участникам конфликта удалось скрыться к этому моменту. Правоохранители опросили очевидцев, посмотрели записи внутренних камер видеонаблюдения и решили разыскать молодых людей. 

Полиция установила, что около 20:00 в кафе вошли неизвестные, один из которых сделал два выстрела «предметом, похожим на пистолет». После этого они скрылись. В результате инцидента никто не пострадал. 

«Дознавателем ОМВД возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия», — говорится в сообщении.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #общество

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