Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки в кафе Москвы

Полиция завела уголовное дело после массовой драки в кафе на Таганской улице в Москве. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Ранее стало известно, что между гражданами в кафе на Таганской улице случился конфликт. Вскоре на место происшествия прибыла полиция, однако участникам конфликта удалось скрыться к этому моменту. Правоохранители опросили очевидцев, посмотрели записи внутренних камер видеонаблюдения и решили разыскать молодых людей.

Полиция установила, что около 20:00 в кафе вошли неизвестные, один из которых сделал два выстрела «предметом, похожим на пистолет». После этого они скрылись. В результате инцидента никто не пострадал.