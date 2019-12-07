Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Немецкий профессор перечислил разрушающие кишечник продукты

Немецкий профессор перечислил разрушающие кишечник продукты

Около 20 тысяч жителей лишились теплоснабжения в Саратовской области

Около 20 тысяч жителей лишились теплоснабжения в Саратовской области
Крымский политолог заявил, что меджлис* опоздал с маршем на полуостров

Крымский политолог заявил, что меджлис* опоздал с маршем на полуостров

 Пушков назвал химерой инициативу Зеленского по Донбассу

Пушков назвал химерой инициативу Зеленского по Донбассу
США допросили шестерых граждан Саудовской Аравии после стрельбы на базе ВМС

США допросили шестерых граждан Саудовской Аравии после стрельбы на базе ВМС

 Помпео встретится с Лавровым для разговора о контроле над вооружениями, Сирии и Украине

Помпео встретится с Лавровым для разговора о контроле над вооружениями, Сирии и Украине
Немецкий профессор перечислил разрушающие кишечник продукты

Немецкий профессор перечислил разрушающие кишечник продукты

Около 20 тысяч жителей лишились теплоснабжения в Саратовской области

Около 20 тысяч жителей лишились теплоснабжения в Саратовской области
Крымский политолог заявил, что меджлис* опоздал с маршем на полуостров

Крымский политолог заявил, что меджлис* опоздал с маршем на полуостров

 Пушков назвал химерой инициативу Зеленского по Донбассу

Пушков назвал химерой инициативу Зеленского по Донбассу
США допросили шестерых граждан Саудовской Аравии после стрельбы на базе ВМС

США допросили шестерых граждан Саудовской Аравии после стрельбы на базе ВМС

 Помпео встретится с Лавровым для разговора о контроле над вооружениями, Сирии и Украине

Помпео встретится с Лавровым для разговора о контроле над вооружениями, Сирии и Украине
9:59   7 Декабря 2019
Россия

Немецкий профессор перечислил разрушающие кишечник продукты

Немецкий профессор перечислил разрушающие кишечник продукты

Немецкий профессор и медицинский директор клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг перечислил продукты, которые приносят вред слизистой оболочке кишечника. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает Focus.de.

Специалист предупреждает, что неправильное питание на протяжении длительного времени может вызвать хроническое воспаление кишечника рак ободочной и прямой кишки, а также цирроз печени. 

Медик посоветовал уменьшить потребление простых и рафинированных сахаров, выпечки, шоколада и мармелада. Кроме этого вполовину рекомендуется сократить в рационе солонину, копчения и колбасы, потому что эти продуктовые изделия признаны канцерогенными. 

При этом профессор отметил, что если употреблять такие продукты раз в неделю, существенного вреда организму они не принесут. Если человек страдает болями в животе, метеоризмом и судорогами, ему следует отказаться от таких продуктов вообще.

Кишечнику наносят вред так называемые плохие жиры, поэтому специалист посоветовал исключить из рациона майонез и маргарин. 

Что касается продуктов, защищающих слизистую оболочку кишечника, к ним профессор отнес рыбу, бананы, фруктовое пюре, вареный картофель и квашеную капусту. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#общество #весь мир #кишечник #гастроэнтеролог #продукты питания

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...