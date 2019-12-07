Немецкий профессор перечислил разрушающие кишечник продукты

Немецкий профессор и медицинский директор клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг перечислил продукты, которые приносят вред слизистой оболочке кишечника. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает Focus.de.

Специалист предупреждает, что неправильное питание на протяжении длительного времени может вызвать хроническое воспаление кишечника рак ободочной и прямой кишки, а также цирроз печени.

Медик посоветовал уменьшить потребление простых и рафинированных сахаров, выпечки, шоколада и мармелада. Кроме этого вполовину рекомендуется сократить в рационе солонину, копчения и колбасы, потому что эти продуктовые изделия признаны канцерогенными.

При этом профессор отметил, что если употреблять такие продукты раз в неделю, существенного вреда организму они не принесут. Если человек страдает болями в животе, метеоризмом и судорогами, ему следует отказаться от таких продуктов вообще.

Кишечнику наносят вред так называемые плохие жиры, поэтому специалист посоветовал исключить из рациона майонез и маргарин.

Что касается продуктов, защищающих слизистую оболочку кишечника, к ним профессор отнес рыбу, бананы, фруктовое пюре, вареный картофель и квашеную капусту.