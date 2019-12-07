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10:15   7 Декабря 2019
Россия

Новый документ на автомобиль появится в России

Новый документ на автомобиль появится в России

Новый российский ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за которого изменится состав сопроводительной документации на автомобили, вступит в силу 31 марта 2020 года, пишет RT.

Новый отдельный документ «Этикетка энергоэффективности» будет содержать информацию о расходе топлива на 100 километров хода, уровень выбросов углекислого газа, для электромобилей — затраты электроэнергии и запас хода.

Документ будет прилагаться к машине при продаже и демонстрации в числе привычных сопроводительных бумаг. Это правило касается легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонны.

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Автор: Мария Милкевич
#автомобиль

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