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США допросили шестерых граждан Саудовской Аравии после стрельбы на базе ВМС

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9:39   7 Декабря 2019
Весь мир

США допросили шестерых граждан Саудовской Аравии после стрельбы на базе ВМС

США допросили шестерых граждан Саудовской Аравии после стрельбы на базе ВМС

Шесть граждан Саудовской Аравии были доброшены властями США после стрельбы на военной базе «Пенсакола» во Флориде. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленный источник. 

Ранее сообщалось, что после стрельбы на военной базе в США погибли четыре человека, в том числе стрелок. При этом еще семеро получили ранения. Других деталей инцидента правоохранители пока не оглашают. 

По информации телеканала, стрелком был проходивший обучение для иностранных военнослужащих Мухаммед Саид аль-Шамрани. По этой программе большинство учащихся являются выходцами Саудовской Аравии. Отмечается, что обучение проходит около 1500 человек. Что касается военнослужащих из Саудовской Аравии, они участвуют в ней с 1970-х годов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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