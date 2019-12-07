США допросили шестерых граждан Саудовской Аравии после стрельбы на базе ВМС

Шесть граждан Саудовской Аравии были доброшены властями США после стрельбы на военной базе «Пенсакола» во Флориде. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленный источник.

Ранее сообщалось, что после стрельбы на военной базе в США погибли четыре человека, в том числе стрелок. При этом еще семеро получили ранения. Других деталей инцидента правоохранители пока не оглашают.

По информации телеканала, стрелком был проходивший обучение для иностранных военнослужащих Мухаммед Саид аль-Шамрани. По этой программе большинство учащихся являются выходцами Саудовской Аравии. Отмечается, что обучение проходит около 1500 человек. Что касается военнослужащих из Саудовской Аравии, они участвуют в ней с 1970-х годов.