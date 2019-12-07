Помпео встретится с Лавровым для разговора о контроле над вооружениями, Сирии и Украине

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео планирует обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 10 декабря в Вашингтоне двусторонние отношения, контроль над вооружениями, положение в Сирии и на Украине, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на представителей Белого дома.

«Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, обсудят такие вопросы, вызывающие разногласия между двумя странами, как Сирия, Украина, Венесуэла и контроль над вооружениями», — заявил источник WP.

Последний раз глава российской дипломатии был в Вашингтоне в 2017 году, тогда его принял американский лидер Дональд Трамп.

Агентство Associated Press сообщает, что по итогам переговоров Лаврова и Помпео состоится пресс-конференция. Перед этим они лично встречались в сентябре на полях Генассамблеи ООН.

МИД России 5 декабря подтвердило ТАСС, что возможность визита главы ведомства в Вашингтон 10 декабря прорабатывается.