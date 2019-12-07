Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю

Американский лидер Дональд Трамп призвал Всемирный банк прекратить предоставлять кредиты Китаю. Об этом он написал в субботу, 7 декабря, в своем Twitter.

«Почему Всемирный банк одалживает денежные средства Китаю? Разве это возможно? У Китая много денег, а если нет, они их создают. Прекратите!» — написал Трамп в Twitter.

Напомним, между Китаем и США уже более года идет «торговая война». Государство несколько раз вводили и повышали взаимные торговые пошлины. Из-за торгового спора между крупнейшими мировыми экономимиками падет общий экономический рост.