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Немецкий профессор перечислил разрушающие кишечник продукты

Немецкий профессор перечислил разрушающие кишечник продукты

Около 20 тысяч жителей лишились теплоснабжения в Саратовской области

Около 20 тысяч жителей лишились теплоснабжения в Саратовской области
Крымский политолог заявил, что меджлис* опоздал с маршем на полуостров

Крымский политолог заявил, что меджлис* опоздал с маршем на полуостров

 Пушков назвал химерой инициативу Зеленского по Донбассу

Пушков назвал химерой инициативу Зеленского по Донбассу
США допросили шестерых граждан Саудовской Аравии после стрельбы на базе ВМС

США допросили шестерых граждан Саудовской Аравии после стрельбы на базе ВМС

 Помпео встретится с Лавровым для разговора о контроле над вооружениями, Сирии и Украине

Помпео встретится с Лавровым для разговора о контроле над вооружениями, Сирии и Украине
9:23   7 Декабря 2019
Весь мир

Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю

Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю

Американский лидер Дональд Трамп призвал Всемирный банк прекратить предоставлять кредиты Китаю. Об этом он написал в субботу, 7 декабря, в своем Twitter.

«Почему Всемирный банк одалживает денежные средства Китаю? Разве это возможно? У Китая много денег, а если нет, они их создают. Прекратите!» — написал Трамп в Twitter.

Напомним, между Китаем и США уже более года идет «торговая война». Государство несколько раз вводили и повышали взаимные торговые пошлины. Из-за торгового спора между крупнейшими мировыми экономимиками падет общий экономический рост.

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #китай #общество #весь мир

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