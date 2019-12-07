Постпред Крыма при президенте РФ призвал внести в ООН резолюцию, осуждающую санкции

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов считает необходимым представить на рассмотрение ООН резолюцию, осуждающую антироссийские санкции из-за ситуации с Крымом.

«Необходимо разработать и внести проект резолюции, осуждающей антигуманитарный характер крымских санкций, через институт специальных докладчиков ООН о праве на развитие на рассмотрение Генеральной Ассамблеи», — заявил политик РИА Новости.

Он подчеркнул, что крымские санкции направлены против людей. Молохов уверен, что количество стран, поддержавших бы такую резолюцию, будет значительно больше тех трех-четырех десятков, которые привычно «плетутся в фарватере русофобской политики США».

Напомним, отношения России и Запада резко ухудшились в связи c ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вернулся в состав РФ по итогам референдума в 2014 году. США и ряд европейских стран обвинили РФ во вмешательстве и ввели против Москвы санкции,которые российские власти назвали контрпродуктивными. Россия многократно напоминала, что не является стороной конфликта на Украине.