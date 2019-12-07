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Немецкий профессор перечислил разрушающие кишечник продукты

Немецкий профессор перечислил разрушающие кишечник продукты

Около 20 тысяч жителей лишились теплоснабжения в Саратовской области

Около 20 тысяч жителей лишились теплоснабжения в Саратовской области
Крымский политолог заявил, что меджлис* опоздал с маршем на полуостров

Крымский политолог заявил, что меджлис* опоздал с маршем на полуостров

 Пушков назвал химерой инициативу Зеленского по Донбассу

Пушков назвал химерой инициативу Зеленского по Донбассу
США допросили шестерых граждан Саудовской Аравии после стрельбы на базе ВМС

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 Помпео встретится с Лавровым для разговора о контроле над вооружениями, Сирии и Украине

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9:07   7 Декабря 2019
Весь мир

Постпред Крыма при президенте РФ призвал внести в ООН резолюцию, осуждающую санкции

Постпред Крыма при президенте РФ призвал внести в ООН резолюцию, осуждающую санкции

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов считает необходимым представить на рассмотрение ООН резолюцию, осуждающую антироссийские санкции из-за ситуации с Крымом.

«Необходимо разработать и внести проект резолюции, осуждающей антигуманитарный характер крымских санкций, через институт специальных докладчиков ООН о праве на развитие на рассмотрение Генеральной Ассамблеи», — заявил политик РИА Новости.

Он подчеркнул, что крымские санкции направлены против людей. Молохов уверен, что количество стран, поддержавших бы такую резолюцию, будет значительно больше тех трех-четырех десятков, которые привычно «плетутся в фарватере русофобской политики США».

Напомним, отношения России и Запада резко ухудшились в связи c ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вернулся в состав РФ по итогам референдума в 2014 году. США и ряд европейских стран обвинили РФ во вмешательстве и ввели против Москвы санкции,которые российские власти назвали контрпродуктивными. Россия многократно напоминала, что не является стороной конфликта на Украине.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #крым #оон

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