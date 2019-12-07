Крымский политолог заявил, что меджлис* опоздал с маршем на полуостров

Организация «Меджлис крымско-татарского народа»* явно задержалась с инициативой шествия в Крым, так как ее давно опередили туристы из Украины, сказал бывший депутат парламента республики, политолог Владислав Ганжара.

Ранее стало известно о намерении меджлиса* организовать марш на Крым с целью помочь международным организациям реализовать их решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Дату проведения мероприятия никто не называл.

Ганжара подчеркнул, что российские пограничники не позволят проводить на границе незаконные акции, но в любом случае меджлис* не сможет превзойти «самый главный марш, который мы видим каждый год, — это массовый поток в Крым украинских туристов».

Он отметил, что в 2019 году республику посетили более миллиона украинцев.

* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.