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8:50   7 Декабря 2019
ЧП

Около 20 тысяч жителей лишились теплоснабжения в Саратовской области

Около 20 тысяч жителей лишились теплоснабжения в Саратовской области

Более 160 многоквартирных домов и социальных объектов в субботу лишились отопления из-за дефекта на теплосетях в городе Энгельсе Саратовской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе местного филиала ПАО «Т Плюс».

Сообщается, что во время планового осмотра на теплотрассе на проспекте Строителей был обнаружен дефект, поэтому с 4:00 (3:00 по московскому времени) в субботу проводятся ремонтно-восстановительные работы. В 161 объект, среди которых как многоквартирные дома, в которых проживает примерно 20 тысяч человек, так и учреждения социальной сферы, временно прекращена подача тепла.

Энергетики планируют возобновить теплоснабжение к 20:00 (19:00 по московскому времени). Пока этого не произойдет, тепловая инспекция саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с управляющими организациями будет следить за температурой в отключенных объектах.

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Автор: Мария Милкевич
#саратовская область #энгельс #теплоснабжение

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