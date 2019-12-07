Горячая линия помощи пострадавшим от издевательств на работе заработала в Японии

Горячая линия помощи сотрудникам, ставших объектом издевательств начальства, заработала в Японии, передает в субботу общенациональное телевидение страны.

Линию организовала группа адвокатов, занимающихся защитой людей от морального давления и унижений на работе, а также чрезмерных переработок. В Японии это серьезная проблема, которая зачастую становится причиной самоубийств. Позвонившие

В течение одного дня люди смогут получить совет юристов относительно каждой конкретной ситуации. Адвокаты надеются, что позднее горячая линия заработает на регулярной основе.