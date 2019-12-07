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Федеральное агентство новостей сообщает о хакерской атаке на свой сайт

Федеральное агентство новостей сообщает о хакерской атаке на свой сайт

 Полиция проверяет информацию о стрельбе в кафе на Таганской улице в Москве

Полиция проверяет информацию о стрельбе в кафе на Таганской улице в Москве
Пушков назвал химерой инициативу Зеленского по Донбассу

Пушков назвал химерой инициативу Зеленского по Донбассу

 Марш экстремистов на Крым закончится еще на старте в Киеве

Марш экстремистов на Крым закончится еще на старте в Киеве
Горячая линия помощи пострадавшим от издевательств на работе заработала в Японии

Горячая линия помощи пострадавшим от издевательств на работе заработала в Японии

 Бывший лидер Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу

Бывший лидер Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу
8:15   7 Декабря 2019
Весь мир

Горячая линия помощи пострадавшим от издевательств на работе заработала в Японии

Горячая линия помощи пострадавшим от издевательств на работе заработала в Японии

Горячая линия помощи сотрудникам, ставших объектом издевательств начальства, заработала в Японии, передает в субботу общенациональное телевидение страны.

 

Линию организовала группа адвокатов, занимающихся защитой людей от морального давления и унижений на работе, а также чрезмерных переработок. В Японии это серьезная проблема, которая зачастую становится причиной самоубийств. Позвонившие

В течение одного дня люди смогут получить совет юристов относительно каждой конкретной ситуации. Адвокаты надеются, что позднее горячая линия заработает на регулярной основе.

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Автор: Мария Милкевич
#япония

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