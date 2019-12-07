Бывший лидер Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу

Экс-глава Боливии Эво Моралес в пятницу отправился из Мексики на Кубу самолетом, рассказал в Twitter представитель МИД Мексики Роберто Веласко.

Он уточнил, что поездка имеет временный характер. В окружении Моралеса РИА Новости также з=сообщили, что бывший лидер вылетел на Кубу для медицинской консультации.

Напомним, после народного протеста против результатов президентских выборов Эво Моралесу пришлось покинуть пост и выехать из страны. Высшее руководство Боливии также ушло в отставку, власть взяла в свои руки оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес.