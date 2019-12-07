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Федеральное агентство новостей сообщает о хакерской атаке на свой сайт

Федеральное агентство новостей сообщает о хакерской атаке на свой сайт

 Полиция проверяет информацию о стрельбе в кафе на Таганской улице в Москве

Полиция проверяет информацию о стрельбе в кафе на Таганской улице в Москве
Пушков назвал химерой инициативу Зеленского по Донбассу

Пушков назвал химерой инициативу Зеленского по Донбассу

 Марш экстремистов на Крым закончится еще на старте в Киеве

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Бывший лидер Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу

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7:06   7 Декабря 2019
Весь мир

Бывший лидер Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу

Бывший лидер Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу

Экс-глава Боливии Эво Моралес в пятницу отправился из Мексики на Кубу самолетом, рассказал в Twitter представитель МИД Мексики Роберто Веласко.

Он уточнил, что поездка имеет временный характер. В окружении Моралеса РИА Новости также з=сообщили, что бывший лидер вылетел на Кубу для медицинской консультации.

Напомним, после народного протеста против результатов президентских выборов Эво Моралесу пришлось покинуть пост и выехать из страны. Высшее руководство Боливии также ушло в отставку, власть взяла в свои руки оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес.

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Автор: Мария Милкевич
#моралес

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