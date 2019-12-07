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 Американский Верховный суд удовлетворил ходатайство адвокатов Трампа

Американский Верховный суд удовлетворил ходатайство адвокатов Трампа
Федеральное агентство новостей сообщает о хакерской атаке на свой сайт

Федеральное агентство новостей сообщает о хакерской атаке на свой сайт

 Полиция проверяет информацию о стрельбе в кафе на Таганской улице в Москве

Полиция проверяет информацию о стрельбе в кафе на Таганской улице в Москве
Пушков назвал химерой инициативу Зеленского по Донбассу

Пушков назвал химерой инициативу Зеленского по Донбассу

 Марш экстремистов на Крым закончится еще на старте в Киеве

Марш экстремистов на Крым закончится еще на старте в Киеве
Бывший лидер Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу

Бывший лидер Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу

 Американский Верховный суд удовлетворил ходатайство адвокатов Трампа

Американский Верховный суд удовлетворил ходатайство адвокатов Трампа
6:00   7 Декабря 2019
Весь мир

Американский Верховный суд удовлетворил ходатайство адвокатов Трампа

Американский Верховный суд удовлетворил ходатайство адвокатов Трампа

Американский Верховный суд в пятницу удовлетворил ходатайство адвокатов главы государства Дональда Трампа о переносе на 13 декабря передачи конгрессу банками Deutsche Bank и Capital One финансовых документов, связанных с Трампом и его семьей.

Как ранее писало издание Axios, апелляционный суд в США подтвердил обязательство Deutsche Bank и Capital One по повестке предоставить Конгрессу финансовую документацию Трампа.

Банки получили повестки еще в апреле от подконтрольных демократам комитетов по разведке и по финансовым услугам палаты представителей в рамках следствия по делу о предполагаемом иностранного вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

Защита Трампа получила семь дней на обжалование судебного решения.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #трамп

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