Американский Верховный суд удовлетворил ходатайство адвокатов Трампа

Американский Верховный суд в пятницу удовлетворил ходатайство адвокатов главы государства Дональда Трампа о переносе на 13 декабря передачи конгрессу банками Deutsche Bank и Capital One финансовых документов, связанных с Трампом и его семьей.

Как ранее писало издание Axios, апелляционный суд в США подтвердил обязательство Deutsche Bank и Capital One по повестке предоставить Конгрессу финансовую документацию Трампа.

Банки получили повестки еще в апреле от подконтрольных демократам комитетов по разведке и по финансовым услугам палаты представителей в рамках следствия по делу о предполагаемом иностранного вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

Защита Трампа получила семь дней на обжалование судебного решения.