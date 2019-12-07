Первая отправка спутников OneWeb с Байконура намечена на 30 января

Первый старт британских спутников связи OneWeb с космодрома Байконур запланирован на конец января, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании «Главкосмос» (дочернее предприятие Роскосмоса).

Ранее источник агентства сообщал, что запуск спутников OneWeb отложен с 23 января на конец января-февраль из-за задержек с производством космических аппаратов.

«Работы по пускам космических аппаратов OneWeb идут по графику, в соответствии с которым первый пуск с космодрома Байконур запланирован на 30 января 2020 года», — заявил собеседник РИА Новости.

Всего в космос отправится 34 спутника при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М».

Британская компания OneWeb планирует к 2026 году создать группировку из 2 тысяч спутников, чтобы обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру посредством полного охвата поверхности Земли.