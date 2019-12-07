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Первая отправка спутников OneWeb с Байконура намечена на 30 января

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Федеральное агентство новостей сообщает о хакерской атаке на свой сайт

Федеральное агентство новостей сообщает о хакерской атаке на свой сайт

 Полиция проверяет информацию о стрельбе в кафе на Таганской улице в Москве

Полиция проверяет информацию о стрельбе в кафе на Таганской улице в Москве
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 Марш экстремистов на Крым закончится еще на старте в Киеве

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Первая отправка спутников OneWeb с Байконура намечена на 30 января

Первая отправка спутников OneWeb с Байконура намечена на 30 января

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4:41   7 Декабря 2019
Весь мир

Первая отправка спутников OneWeb с Байконура намечена на 30 января

Первая отправка спутников OneWeb с Байконура намечена на 30 января

Первый старт британских спутников связи OneWeb с космодрома Байконур запланирован на конец января, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании «Главкосмос» (дочернее предприятие Роскосмоса).

Ранее источник агентства сообщал, что запуск спутников OneWeb отложен с 23 января на конец января-февраль из-за задержек с производством космических аппаратов.

«Работы по пускам космических аппаратов OneWeb идут по графику, в соответствии с которым первый пуск с космодрома Байконур запланирован на 30 января 2020 года», — заявил собеседник РИА Новости.

Всего в космос отправится 34 спутника при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М».

Британская компания OneWeb планирует к 2026 году создать группировку из 2 тысяч спутников, чтобы обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру посредством полного охвата поверхности Земли.

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Автор: Мария Милкевич
#космос #спутник

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