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«Марш за климат» состоялся в Мадриде при участии тысяч человек

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Федеральное агентство новостей сообщает о хакерской атаке на свой сайт

Федеральное агентство новостей сообщает о хакерской атаке на свой сайт

 Полиция проверяет информацию о стрельбе в кафе на Таганской улице в Москве

Полиция проверяет информацию о стрельбе в кафе на Таганской улице в Москве
Пушков назвал химерой инициативу Зеленского по Донбассу

Пушков назвал химерой инициативу Зеленского по Донбассу

 Марш экстремистов на Крым закончится еще на старте в Киеве

Марш экстремистов на Крым закончится еще на старте в Киеве
«Марш за климат» состоялся в Мадриде при участии тысяч человек

«Марш за климат» состоялся в Мадриде при участии тысяч человек

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3:51   7 Декабря 2019
Весь мир

«Марш за климат» состоялся в Мадриде при участии тысяч человек

«Марш за климат» состоялся в Мадриде при участии тысяч человек

Конфедерация экологических групп «Экологи в действии», организовавшая в пятницу «Марш за климат» в Мадриде, сообщила в Twitter, что на акцию вышли более полумиллиона человек , в то время как полиция Испании заявляет лишь о 15 тысячах участников.

Шествие состоялось в Мадриде в связи с международной климатической конференцией COP25, в котором участвовали шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг, представители индейских народов и организаций Greenpeace, «Экологи в действии», «Альянс за климат», «2020 Восстание за климат», движения «Пятницы ради будущего».

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Мадриде началась 2 декабря и продлится до 13 декабря. На мероприятие прибыли представители почти 200 стран.

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Автор: Мария Милкевич
#климат #экология

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