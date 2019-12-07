«Марш за климат» состоялся в Мадриде при участии тысяч человек

Конфедерация экологических групп «Экологи в действии», организовавшая в пятницу «Марш за климат» в Мадриде, сообщила в Twitter, что на акцию вышли более полумиллиона человек , в то время как полиция Испании заявляет лишь о 15 тысячах участников.

Шествие состоялось в Мадриде в связи с международной климатической конференцией COP25, в котором участвовали шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг, представители индейских народов и организаций Greenpeace, «Экологи в действии», «Альянс за климат», «2020 Восстание за климат», движения «Пятницы ради будущего».

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Мадриде началась 2 декабря и продлится до 13 декабря. На мероприятие прибыли представители почти 200 стран.