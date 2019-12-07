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 «Известия» сообщают, что Эрдоган приглашен на Парад Победы в Москве в 2020 году

«Известия» сообщают, что Эрдоган приглашен на Парад Победы в Москве в 2020 году
Федеральное агентство новостей сообщает о хакерской атаке на свой сайт

Федеральное агентство новостей сообщает о хакерской атаке на свой сайт

 Полиция проверяет информацию о стрельбе в кафе на Таганской улице в Москве

Полиция проверяет информацию о стрельбе в кафе на Таганской улице в Москве
Пушков назвал химерой инициативу Зеленского по Донбассу

Пушков назвал химерой инициативу Зеленского по Донбассу

 Марш экстремистов на Крым закончится еще на старте в Киеве

Марш экстремистов на Крым закончится еще на старте в Киеве
«Марш за климат» состоялся в Мадриде при участии тысяч человек

«Марш за климат» состоялся в Мадриде при участии тысяч человек

 «Известия» сообщают, что Эрдоган приглашен на Парад Победы в Москве в 2020 году

«Известия» сообщают, что Эрдоган приглашен на Парад Победы в Москве в 2020 году
3:17   7 Декабря 2019
Весь мир

«Известия» сообщают, что Эрдоган приглашен на Парад Победы в Москве в 2020 году

«Известия» сообщают, что Эрдоган приглашен на Парад Победы в Москве в 2020 году

Российское посольство в Анкаре вручило турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану приглашение на Парад Победы в Москве 9 мая 2020 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

«Приглашение на имя президента Турции передано в установленном порядке. Ждем решения», — сообщили российские дипломаты.

Администрация президента Турции и посольство страны в Москве пока не ответили на запрос издания.

Напомним, приглашения на Парад Победы направлены президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю КНДР Ким Чен Ыну, лидерам стран СНГ и ШОС, главам европейских государств. Лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии, Сербии уже подтвердили, что прибудут.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #турция #эрдоган #парад победы

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