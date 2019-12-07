«Известия» сообщают, что Эрдоган приглашен на Парад Победы в Москве в 2020 году

Российское посольство в Анкаре вручило турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану приглашение на Парад Победы в Москве 9 мая 2020 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

«Приглашение на имя президента Турции передано в установленном порядке. Ждем решения», — сообщили российские дипломаты.

Администрация президента Турции и посольство страны в Москве пока не ответили на запрос издания.

Напомним, приглашения на Парад Победы направлены президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю КНДР Ким Чен Ыну, лидерам стран СНГ и ШОС, главам европейских государств. Лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии, Сербии уже подтвердили, что прибудут.