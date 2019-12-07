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Федеральное агентство новостей сообщает о хакерской атаке на свой сайт

 Полиция проверяет информацию о стрельбе в кафе на Таганской улице в Москве

Полиция проверяет информацию о стрельбе в кафе на Таганской улице в Москве
Пушков назвал химерой инициативу Зеленского по Донбассу

Пушков назвал химерой инициативу Зеленского по Донбассу

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2:32   7 Декабря 2019
Политика

Пушков назвал химерой инициативу Зеленского по Донбассу

Пушков назвал химерой инициативу Зеленского по Донбассу

Сенатор Алексей Пушков среагировал в Twitter на информацию в СМИ, что президент Украины Владимир Зеленского якобы предложил создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса «муниципальную стражу», состоящую из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР и ДНР.

Ранее украинский телеканал Espreso.tv заявил об этом, ссылаясь на человека, присутствовавшего на встрече Зеленского с бывшими участниками Майдана, уточнив, что украинский лидер намерен предложить эту инициативу на саммите в «нормандском формате».

Пушков назвал идею Зеленского странной и нежизнеспособной. По его словам, такие «химеры» в политическом мире «не живут».

«С таким же успехом можно предложить палестинцам и израильтянам «создать общую полицию»,  — добавил он.

Напомним, саммит «нормандской четверки» по урегулированию ситуации на Украине состоится девятого декабря в Париже.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #донбасс #украина #пушков #зеленский

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