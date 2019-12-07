Пушков назвал химерой инициативу Зеленского по Донбассу

Сенатор Алексей Пушков среагировал в Twitter на информацию в СМИ, что президент Украины Владимир Зеленского якобы предложил создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса «муниципальную стражу», состоящую из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР и ДНР.

Ранее украинский телеканал Espreso.tv заявил об этом, ссылаясь на человека, присутствовавшего на встрече Зеленского с бывшими участниками Майдана, уточнив, что украинский лидер намерен предложить эту инициативу на саммите в «нормандском формате».

Пушков назвал идею Зеленского странной и нежизнеспособной. По его словам, такие «химеры» в политическом мире «не живут».

«С таким же успехом можно предложить палестинцам и израильтянам «создать общую полицию», — добавил он.

Напомним, саммит «нормандской четверки» по урегулированию ситуации на Украине состоится девятого декабря в Париже.