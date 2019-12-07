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Полиция проверяет информацию о стрельбе в кафе на Таганской улице в Москве
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 Марш экстремистов на Крым закончится еще на старте в Киеве

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1:46   7 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Марш экстремистов на Крым закончится еще на старте в Киеве

Марш экстремистов на Крым закончится еще на старте в Киеве

Марш сторонников организации «Меджлис крымско-татарского народа»* на Крым завершится прямо на старте, заверил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Ранее украинские СМИ писали о начале подготовки международной ненасильственной мирной акции «Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства». Лидер меджлиса Рефат Чубаров заявил, что участники шествия пройдут «с материковой части украинского государства в другую часть украинского государства – на Крымский полуостров», однако не смог уточнить сроки проведения марша.

«Гастроли политических карликов из меджлиса рискуют закончится на стадии старта и не успеют выйти из стольного града Киева. Невозможно всерьез воспринимать таких фриковых персонажей. Это чистой воды политическая агония и попытка напомнить о себе и привлечь какие-то политические и экономические дивиденды, то бишь банально заработать», — сказал РИА Новости Чегринец.

Он считает, что мероприятие обернется «громким пшиком», которым завершится существование организации.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство граждан проголосовало за возвращение, однако Киев по-прежнему не признает это, считая Крым оккупированной территорией.

* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #крым #меджлис крымско-татарского народа

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