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Федеральное агентство новостей сообщает о хакерской атаке на свой сайт

Федеральное агентство новостей сообщает о хакерской атаке на свой сайт

 Полиция проверяет информацию о стрельбе в кафе на Таганской улице в Москве

Полиция проверяет информацию о стрельбе в кафе на Таганской улице в Москве
Порошенко посоветовал властям Украины построить стену на российской границе

Порошенко посоветовал властям Украины построить стену на российской границе

 Туркмения откроет второе генконсульство в России

Туркмения откроет второе генконсульство в России
Рябков призвал оставшихся участников СВПД противостоять «разрушительной линии Вашингтона»

Рябков призвал оставшихся участников СВПД противостоять «разрушительной линии Вашингтона»

 Турция намерена лишить бандформирования курдов поддержки Запада на саммитах по Сирии

Турция намерена лишить бандформирования курдов поддержки Запада на саммитах по Сирии
0:59   7 Декабря 2019
Весь мир

Рябков призвал оставшихся участников СВПД противостоять «разрушительной линии Вашингтона»

Рябков призвал оставшихся участников СВПД противостоять «разрушительной линии Вашингтона»

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что оставшимся участникам Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) не нужно прибегать к механизму разрешения споров в ситуации, когда главная цель — противодействовать «разрушительной линии» США по окончательному разрушению сделки.

По словам дипломата, Россия уверена, что это может спровоцировать дальнейшее размежевание участников СВПД, в то время как сейчас первостепенное значение имеет консолидация усилий всех оставшихся стран — участниц сделки «в интересах коллективного противостояния разрушительной линии Вашингтона».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #рябков #мид рф #свдп

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