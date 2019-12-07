Рябков призвал оставшихся участников СВПД противостоять «разрушительной линии Вашингтона»
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что оставшимся участникам Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) не нужно прибегать к механизму разрешения споров в ситуации, когда главная цель — противодействовать «разрушительной линии» США по окончательному разрушению сделки.
По словам дипломата, Россия уверена, что это может спровоцировать дальнейшее размежевание участников СВПД, в то время как сейчас первостепенное значение имеет консолидация усилий всех оставшихся стран — участниц сделки «в интересах коллективного противостояния разрушительной линии Вашингтона».