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Федеральное агентство новостей сообщает о хакерской атаке на свой сайт

Федеральное агентство новостей сообщает о хакерской атаке на свой сайт

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Федеральное агентство новостей сообщает о хакерской атаке на свой сайт

Федеральное агентство новостей сообщает о хакерской атаке на свой сайт

 Полиция проверяет информацию о стрельбе в кафе на Таганской улице в Москве

Полиция проверяет информацию о стрельбе в кафе на Таганской улице в Москве
Порошенко посоветовал властям Украины построить стену на российской границе

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23:38   6 Декабря 2019
Россия

Федеральное агентство новостей сообщает о хакерской атаке на свой сайт

Федеральное агентство новостей сообщает о хакерской атаке на свой сайт

Федеральное агентство новостей сообщает о хакерской атаке на свой сайт, а также служебную почту редакции на серверах «Яндекса». Уточняется, что инцидент произошел в пятницу вечером.

Сейчас технические специалисты разбираются в последствиях произошедшего, в ближайшее время ресурс может работать с перебоями, но вскоре вернется к штатному режиму.

Так как злоумышленники смогли взломать почтовые ящики редакции, ФАН просит читателей сообщать о странных письмах с его адресов.

Агентство обратится по поводу инцидента в правоохранительные органы.

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Автор: Мария Милкевич
#кибератака #фан

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