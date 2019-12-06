Федеральное агентство новостей сообщает о хакерской атаке на свой сайт, а также служебную почту редакции на серверах «Яндекса». Уточняется, что инцидент произошел в пятницу вечером.

Сейчас технические специалисты разбираются в последствиях произошедшего, в ближайшее время ресурс может работать с перебоями, но вскоре вернется к штатному режиму.

Так как злоумышленники смогли взломать почтовые ящики редакции, ФАН просит читателей сообщать о странных письмах с его адресов.

Агентство обратится по поводу инцидента в правоохранительные органы.