Порошенко посоветовал властям Украины построить стену на российской границе 

Таким образом Порошенко ответил на слова помощника действующего главы государства Андрея Ермака, заявившего, что, если во время предстоящего 9 декабря саммита «Нормандской четверки» в Париже президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся добиться успеха в переговорах, у него есть запасной план, который заключается в строительстве стены на линии соприкосновения в Донбассе и изоляции неподконтрольных территорий.

Комментируя эти слова Ермака в эфире телеканала «Прямой», Петр Порошенко заявил, что строительство стены на границе Донбасса может привести к тому, что с России могут быть сняты санкции.

«Стройте стену на границе с Российской Федерацией, она вам понадобится», - подчеркнул он.

При этом Порошенко отметил, что неудача в переговорах на саммите «Нормандской четверки» в Париже не должна стать чем-то страшным для Зеленского.