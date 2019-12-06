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Порошенко посоветовал властям Украины построить стену на российской границе

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23:07   6 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко посоветовал властям Украины построить стену на российской границе

Порошенко посоветовал властям Украины построить стену на российской границе

Таким образом Порошенко ответил на слова помощника действующего главы государства Андрея Ермака, заявившего, что, если во время предстоящего 9 декабря саммита «Нормандской четверки» в Париже президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся добиться успеха в переговорах, у него есть запасной план, который заключается в строительстве стены на линии соприкосновения в Донбассе и изоляции неподконтрольных территорий.

Комментируя эти слова Ермака в эфире телеканала «Прямой», Петр Порошенко заявил, что строительство стены на границе Донбасса может привести к тому, что с России могут быть сняты санкции.

«Стройте стену на границе с Российской Федерацией, она вам понадобится», - подчеркнул он.

При этом Порошенко отметил, что неудача в переговорах на саммите «Нормандской четверки» в Париже не должна стать чем-то страшным для Зеленского.

«Возвращайтесь на Украину, объединяйте нацию, стройте армию, стройте государство», - добавил он, обращаясь к нынешнему президенту Украины.

Порошенко посоветовал властям Украины построить стену на российской границе 

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Автор: Александр Люблинский
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