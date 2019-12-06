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Полиция проверяет информацию о стрельбе в кафе на Таганской улице в Москве

Полиция проверяет информацию о стрельбе в кафе на Таганской улице в Москве

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Полиция проверяет информацию о стрельбе в кафе на Таганской улице в Москве

Полиция проверяет информацию о стрельбе в кафе на Таганской улице в Москве

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22:55   6 Декабря 2019
Россия

Полиция проверяет информацию о стрельбе в кафе на Таганской улице в Москве

Полиция проверяет информацию о стрельбе в кафе на Таганской улице в Москве

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в одном из кафе на Таганской улице в Москве произошел конфликт со стрельбой. На место ЧП выехала полиция.

Конфликт между посетителями кафе произошел в одном из торговых центров на Таганской улице. В ходе него один из участников ссоры выхватил травматический пистолет и сделал несколько выстрелов. После этого хулиганы разбежались.

В пресс-службе московского ГУ МВД России подтвердили информацию об инциденте. Когда правоохранители прибыли на место ЧП, никаких противоправных действий зафиксировано не было. Полицейские пытаются установить возможных очевидцев.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #стрельба #полиция

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