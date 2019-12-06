Шесть филиалов парка «Патриот» были созданы в ЗВО в 2019 году

Филиалы военно-патриотического парка «Патриот были созданы в уходящем 2019 году на базе соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО (Западного военного округа) в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Московской и Смоленской областях.

Как сообщает в пятницу Министерство обороны на своем официальном сайте, на территории созданных в воинских частях ЗВО филиалов парка «Патриот» размещены музеи, клубы, объекты спортивно-массовой и культурно-досуговой направленности, а также выставлены образы вооружения и амуниции времен ВОВ.

Список объектов, размещенных в филиалах парка, насчитывает более 250 наименований, в том числе «Аллею славы», на которой размещены 16 бюстов Героев Советского Союза, Дом «Юнармии» и парк военной техники в Поселке Маршала Жукова, Музей под открытым небом в Курске, именной танк Т-34 «Тамбовский колхозник» и многие другие.

Во всех филиалах парка «Патриот» объекты доступны для посещения воспитанников детско-юношеского движения «Юнармия» и других молодежных организаций военно-патриотического воспитания, военнослужащих и членов их семей. Там планируется проводить спортивные и культурно-досуговые мероприятия.

В 2020 году, отмечается на сайте, в филиале парка «Патриот», размещенном на базе Висленской мотострелковой дивизии, к уже имеющимся объектам планируется добавить Вечный огонь.

Напомним, военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС России «Патриот» был заложен в Подмосковье рядом с городом Кубинка 9 июня 2014 года. В церемонии закладки первого камня парка участие принял министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Парк занимает пять тысяч гектаров, на которых расположены музейные комплексы, конно-спортивный центр, зона военно-исторических реконструкций, центр военно-тактических игр и многофункциональный игровой центр. Также там под открытым небом выставлены советской и российской авиационной, бронированной, бронетанковой и специальной техники.

Представляя парк глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что он не случайно назван «Патриотом», так как там все пронизано патриотизмом.