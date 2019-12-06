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Полиция проверяет информацию о стрельбе в кафе на Таганской улице в Москве

 Эксперты обвинили «Фонтанку» в непрофессионализме после фейка о бойце ЧВК «Вагнера»

Эксперты обвинили «Фонтанку» в непрофессионализме после фейка о бойце ЧВК «Вагнера»
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22:26   6 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Туркмения откроет второе генконсульство в России

Туркмения откроет второе генконсульство в России

Туркмения откроет второе генконсульство в России. Оно появится в Казани, сообщили на Туркменском телевидении. Соответствующее постановление подписал лидер республики Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно документу, дипмиссия откроется для дальнейшего развития отношений двух стран и эффективного оказания населению консульских услуг. Это второе генконсульство Туркменистана в России. Первое находится в Астрахани. Его открыли в феврале 2013 года.

Туркменистан развивает связи с российскими регионами. Республика является крупным экономическим партнером Москвы.

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Автор: Виктория Разумовская
#генконсульство #дипотношения #туркмения

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