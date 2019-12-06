Туркмения откроет второе генконсульство в России. Оно появится в Казани, сообщили на Туркменском телевидении. Соответствующее постановление подписал лидер республики Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно документу, дипмиссия откроется для дальнейшего развития отношений двух стран и эффективного оказания населению консульских услуг. Это второе генконсульство Туркменистана в России. Первое находится в Астрахани. Его открыли в феврале 2013 года.

Туркменистан развивает связи с российскими регионами. Республика является крупным экономическим партнером Москвы.