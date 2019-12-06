Эксперты обвинили «Фонтанку» в непрофессионализме после фейка о бойце ЧВК «Вагнера»

Политолог Владимир Карасев и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков заявили ФАН, что издание «Фонтанка» публикует фейковые расследования, но когда ложь выходит на поверхность, отвечать за нее не собирается.

Напомним, Фонтанка» вслед за «Новой газетой» провела собственное «расследование» по видеоролику с устранением боевика ИГ*. В статье «Сделав это, они возвращаются. Патриотическое воспитание на примере одной сирийской казни» издание утверждает, что на записи фигурирует 39-летний житель Брянска по имени Руслан.

Федеральное агентство новостей решило проверить эту информацию, и она оказалась вымышленной. Корреспонденты ФАН нашли человека, о котором написала «Фонтанка», и он заявил, что не общался с журналистами из Санкт-Петербурга. Он также рассказал, что никогда не участвовал в боевых действиях, и заявил о готовности подать на издание в суд.

Упоминаемые в материале «Фонтанки» цифры из номера загранпаспорта героя статьи не совпали с реальными. Когда журналисты ФАН попытались прояснить ситуацию, обратившись к автору, оказалось, что он в отпуске, и его телефон отключен.

Агентству пришлось обратиться по поводу фейка в Роскомнадзор, Генпрокуратуру РФ и Союз журналистов России.

Владимир Карасев считает, что за эту историю «Фонтанке» придется ответить по закону.

«Это не первый раз, когда этот флагман питерской пятой колонны пишет ложь о «ЧВК Вагнер». Надеюсь человек, которого оклеветали, пойдет до конца и доведет дело против «Фонтанки» до суда», — заявил он.

Сергей Простаков также упрекнул издание в том, что оно не позаботились о фактической стороне дела, предъявив общественности работу с грубыми ошибками, что говорит о профессиональной некомпетентности сотрудников «Фонтанки».

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.