ОАЭ начинают новый отбор в космонавты

Премьер ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид объявил о старте отбора еще одного космонавта, который продолжит миссию эмиратов в космосе.

«Те, кто обладают желанием и энергией, могут записаться в космическом центре Мухаммеда бен Рашида. Наша миссия продолжается, и в деле освоения космоса мы находимся в начале пути», — отметил эмир.

По его словам, попробовать свои силы могут как мужчины, так и женщины.

Напомним, в октябре с МКС вернулся первый космонавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури. Он провел в космосе восемь дней, готовясь к миссии в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке.