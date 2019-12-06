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21:59   6 Декабря 2019
Весь мир

ОАЭ начинают новый отбор в космонавты

ОАЭ начинают новый отбор в космонавты

Премьер ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид объявил о старте отбора еще одного космонавта, который продолжит миссию эмиратов в космосе. 

«Те, кто обладают желанием и энергией, могут записаться в космическом центре Мухаммеда бен Рашида. Наша миссия продолжается, и в деле освоения космоса мы находимся в начале пути», — отметил эмир. 

По его словам, попробовать свои силы могут как мужчины, так и женщины.

Напомним, в октябре с МКС вернулся первый космонавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури. Он провел в космосе восемь дней, готовясь к миссии в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке.

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Автор: Виктория Разумовская
#оаэ #космос #общество

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