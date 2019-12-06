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22:03   6 Декабря 2019
Россия

Мужчине в Саратовской области оторвало кисть при взрыве неизвестного предмета

Мужчине в Саратовской области оторвало кисть при взрыве неизвестного предмета

Жителя города Балаково Саратовской области госпитализировали в пятницу после того, как у него в руках взорвался неустановленный предмет, который он нашел на улице и попытался разобрать.

Об этом, ссылаясь на экстренные службы области, сообщает РИА Новости.

«Мужчина принес домой неизвестный предмет, начал его разбирать, он взорвался у него в руках на балконе. Пострадавшему оторвало кисть, он госпитализирован. Больше никто не пострадал», - говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

При этом отмечается, что в Главном управлении МЧС Саратовской области подтвердили факт взрыва неизвестного предмета на балконе жилого многоквартирного дома, уточнив, что ни разрушений, ни пожара за взрывом не последовало.

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Автор: Александр Люблинский
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