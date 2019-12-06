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21:36   6 Декабря 2019
Россия

Директор «Третьяковки» рассказала о своей любви к русскому искусству

Директор «Третьяковки» рассказала о своей любви к русскому искусству

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова считает, что представителям российского искусства есть, что предложить миру. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Трегулова поступила в 1972 году на искусствоведческий факультет МГУ. До этого она жила в Риге, поэтому Россия казалась ей настоящей «культурной кладовой». Походы в музеи и на выставки в Ленинграде влюбили ее в русское искусство.

Директор «Третьяковки» рассказала о своей любви к русскому искусству

Позже искусствоведа пригласили на стажировку в Нью-Йорк. Вернувшись, она начала работать в качестве куратора выставок. Девять лет Зельфира Исмаиловна налаживала международные связи в Кремлевском музее, а потом ее пригласили работать в Третьяковку. 

Трегулова является членом Общественного совета при Министерстве культуры РФ, ведет курсы по арт-менеджменту и галерейному бизнесу в бизнес-школе RMA.

«Я — патриот. Я люблю и очень высоко ценю русское искусство», — отметила она.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #искусство #третьяковская галерея

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