Директор «Третьяковки» рассказала о своей любви к русскому искусству

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова считает, что представителям российского искусства есть, что предложить миру. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Трегулова поступила в 1972 году на искусствоведческий факультет МГУ. До этого она жила в Риге, поэтому Россия казалась ей настоящей «культурной кладовой». Походы в музеи и на выставки в Ленинграде влюбили ее в русское искусство.

Позже искусствоведа пригласили на стажировку в Нью-Йорк. Вернувшись, она начала работать в качестве куратора выставок. Девять лет Зельфира Исмаиловна налаживала международные связи в Кремлевском музее, а потом ее пригласили работать в Третьяковку.

Трегулова является членом Общественного совета при Министерстве культуры РФ, ведет курсы по арт-менеджменту и галерейному бизнесу в бизнес-школе RMA.