Турция намерена лишить бандформирования курдов поддержки Запада на саммитах по Сирии
Востоковед Борис Долгов заявил ФБА «Экономика сегодня», что второй саммит по Сирии, который состоится в феврале 2020 года в Стамбуле, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также использует для подготовки к ликвидации бандформирований радикальных курдов, угрожающих его стране.
О планируемом саммите Эрдоган рассказал журналистам после завершения саммита НАТО. Первое мероприятие состоялось 3 декабря в Лондоне при участии канцлера ФРГ Ангелы Меркель, французского лидера Эммануэля Макрона и британского премьера Бориса Джонсона. Было принято решение проводить саммит ежегодно.
Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, считает проблему курдских вооруженных формирований важнейшей.
«В Сирии, близ турецких границ, они представляют собой серьезную угрозу Анкаре. И Эрдоган это понимает, именно поэтому официально считает эти вооруженные формирования террористическими и отказывается вступать с ними в какие-либо переговоры. Но для Запада эти отряды – союзники», — подчеркнул он.
Анкара обоснованно считает курдских радикалов угрозой нацбезопасности, ведь террористические формирования Сирии могут спровоцировать турецких курдов к гражданскому неповиновению, что может привести к гражданской войне в Турции, а этого Эрдоган допустить не может.
Эксперт отмечает, что Европа и США используют курдских радикалов для реализации своих целей на Ближнем Востоке, причем Великобритания, Германия и Франция обычно действуют в интересах Вашингтона. Поэтому им приходится поддерживать союзников, на которых указывает Белый дом, в частности, курдских боевиков, хотя для Анкары они реальная угроза.
Именно это противоречие Эрдоган хочет преодолеть в ходе саммитов с евротройкой по Сирии.
По итогам дебатов 3 декабря в Лондоне лидеры сообщили, что переговоры «прошли весьма хорошо», но подробности не разглашают. Эксперты считают, что прийти к консенсусу по курдским боевым подразделениям в Сирии практически невозможно. Однако Анкара достигла существенных успехов, выдавив курдские бандформирования из приграничной зоны в Сирии, а после подписания российско-турецкого меморандума военные двух стран проводят совместное патрулирование, не позволяя боевикам вернуться на освобожденные территории. Очевидно, что поступаться своими позициями Эрдоган не собирается
«Анкаре необходимо создать зону безопасности, куда из Турции будут отселяться сирийские беженцы. А также максимально обезопасить свою государственность от рисков «курдской угрозы». То есть Эрдоган будет давить, пока не получит желаемое – он лишен альтернатив, и компромиссы для него сродни проигрышу», — уверен Долгов.
Он также подчеркнул, что курдские боевики для Европы и США лишь временный союзник, которым можно манипулировать в собственных целях, а можно просто бросить, когда поддерживать его будет не выгодно. Так уже произошло ранее, когда Анкара начинала военную операцию «Источник мира».
Поэтому рано или поздно Эрдоган «продавит» собственное мнение, и для курдских радикалов, если они не пожелают складывать оружие, дело добром не кончится, подытожил Долгов.