Турция намерена лишить бандформирования курдов поддержки Запада на саммитах по Сирии

Востоковед Борис Долгов заявил ФБА «Экономика сегодня», что второй саммит по Сирии, который состоится в феврале 2020 года в Стамбуле, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также использует для подготовки к ликвидации бандформирований радикальных курдов, угрожающих его стране.

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О планируемом саммите Эрдоган рассказал журналистам после завершения саммита НАТО. Первое мероприятие состоялось 3 декабря в Лондоне при участии канцлера ФРГ Ангелы Меркель, французского лидера Эммануэля Макрона и британского премьера Бориса Джонсона. Было принято решение проводить саммит ежегодно.

Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, считает проблему курдских вооруженных формирований важнейшей.

«В Сирии, близ турецких границ, они представляют собой серьезную угрозу Анкаре. И Эрдоган это понимает, именно поэтому официально считает эти вооруженные формирования террористическими и отказывается вступать с ними в какие-либо переговоры. Но для Запада эти отряды – союзники», — подчеркнул он.

Анкара обоснованно считает курдских радикалов угрозой нацбезопасности, ведь террористические формирования Сирии могут спровоцировать турецких курдов к гражданскому неповиновению, что может привести к гражданской войне в Турции, а этого Эрдоган допустить не может.

Эксперт отмечает, что Европа и США используют курдских радикалов для реализации своих целей на Ближнем Востоке, причем Великобритания, Германия и Франция обычно действуют в интересах Вашингтона. Поэтому им приходится поддерживать союзников, на которых указывает Белый дом, в частности, курдских боевиков, хотя для Анкары они реальная угроза.

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Именно это противоречие Эрдоган хочет преодолеть в ходе саммитов с евротройкой по Сирии.

По итогам дебатов 3 декабря в Лондоне лидеры сообщили, что переговоры «прошли весьма хорошо», но подробности не разглашают. Эксперты считают, что прийти к консенсусу по курдским боевым подразделениям в Сирии практически невозможно. Однако Анкара достигла существенных успехов, выдавив курдские бандформирования из приграничной зоны в Сирии, а после подписания российско-турецкого меморандума военные двух стран проводят совместное патрулирование, не позволяя боевикам вернуться на освобожденные территории. Очевидно, что поступаться своими позициями Эрдоган не собирается

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«Анкаре необходимо создать зону безопасности, куда из Турции будут отселяться сирийские беженцы. А также максимально обезопасить свою государственность от рисков «курдской угрозы». То есть Эрдоган будет давить, пока не получит желаемое – он лишен альтернатив, и компромиссы для него сродни проигрышу», — уверен Долгов.

Он также подчеркнул, что курдские боевики для Европы и США лишь временный союзник, которым можно манипулировать в собственных целях, а можно просто бросить, когда поддерживать его будет не выгодно. Так уже произошло ранее, когда Анкара начинала военную операцию «Источник мира».

Поэтому рано или поздно Эрдоган «продавит» собственное мнение, и для курдских радикалов, если они не пожелают складывать оружие, дело добром не кончится, подытожил Долгов.