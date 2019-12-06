Подготовку к конференции по Ливии в Берлине раскритиковал глава МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что тот факт, что на конференцию по Ливии в Берлине не приглашены представители всех заинтересованных сторон и соседних государств, - упущение.

Речь об этом зашла в пятницу, 6 декабря, на V Международной конференции «Средиземноморье: Римский диалог».

«Нас немножко удивило, что на конференцию не приглашены ливийские стороны и не приглашены все соседи Ливии. Считаем это в общем-то упущением», - сказал министр.

Он выразил надежду, что в ближайшее время будет сделано все, «чтобы число участников было действительно инклюзивным».

Кризис в Ливии начался в 2011 году, когда был свергнут и убит законный лидер страны Муаммар Каддафи. Власть захватило так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, которое связано с ИГ*, «Аль-Каидой»* и другими террористическими организациями.

Ливийская национальная армия, которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар, проводит антитеррористическую операцию с целью освободить Триполи от боевиков ПНС.

*Террористическая организация, запрещена в РФ