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Посла Ливии в Афинах объявили персоной нон грата из-за меморандума с Турцией

Посла Ливии в Афинах объявили персоной нон грата из-за меморандума с Турцией

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20:21   6 Декабря 2019
Весь мир

Посла Ливии в Афинах объявили персоной нон грата из-за меморандума с Турцией

Посла Ливии в Афинах объявили персоной нон грата из-за меморандума с Турцией

Правительство Греции объявило персоной нон грата посла Ливии в Афинах Мохаммеда Юниса Менфии. У дипломата есть 72 часа, чтобы уехать из страны.

Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщил глава МИД Греции Никос Дендиас.

Причиной этого решения стал меморандум по морским зонам, заключенный между президентом Турции Тайипом Эрдоганом и главой так называемого Правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем. Документ предполагает передел морских территорий. Афины его законность не признали. По мнению греческих властей, меморандум противоречит международному праву и лишает Грецию прав на морские зоны в районе Крита, Родоса и ряда других островов.

Посла Ливии в Афинах объявили персоной нон грата из-за меморандума с Турцией

Дендиас отметил, что высылка ливийского посла не означает разрыв дипломатических отношений.

Ситуация в Ливии обострилась в 2011 году, когда был свергнут и убит  законный лидер страны Муаммар Каддафи. Власть захватило подконтрольное Западу так называемое ПНС Ливии, которое связано с ИГ*, «Аль-Каидой»* и другими террористическими группировками.

Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию с целью освободить столицу страны от боевиков.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#ливия #греция #дипотношения #пнс ливии

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