Лавров считает, что США хотят экономически задушить Иран

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Штаты пытаются экономически «задушить» Иран, занимаются подстрекательством граждан страны. Причиной беспорядков в Иране является политика Вашингтона.

Речь об этом зашла в пятницу, 6 декабря, на V международной конференции «Средиземноморье: Римский диалог».

По словам Лаврова, Иран столкнулся с серьезными проблемами после того, как американцы ввели санкции против этой страны, вышли из ядерной программы.

«Ну это я просто даже не знаю, как можно охарактеризовать, это абсурд какой-то, совершенно сюрреалистичный подход. Запрещают всем выполнять резолюцию Совета безопасности, которую сами они объявили для себя недействующей», — отмечает министр.

Если Штаты хотят экономически «задушить» Иран, стимулировать недовольство народа, то по такой же схеме они действуют в Венесуэле. Вашингтон обвиняет режим в той или иной стране, организует экономическую блокаду, арестовывает счета и ворует золотой запас.