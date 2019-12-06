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 Лавров считает, что США хотят экономически задушить Иран

Лавров считает, что США хотят экономически задушить Иран
Фигурант «московского дела» заявил, что попал на летний митинг по вине Навального

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 Дипломаты РФ и Судана обсудили подготовку заседания межправительственной комиссии

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Зеленского обвинили в «бессмысленном словоблудии»

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 Лавров считает, что США хотят экономически задушить Иран

Лавров считает, что США хотят экономически задушить Иран
20:01   6 Декабря 2019
Весь мир

Лавров считает, что США хотят экономически задушить Иран

Лавров считает, что США хотят экономически задушить Иран

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Штаты пытаются экономически «задушить» Иран, занимаются подстрекательством граждан страны. Причиной беспорядков в Иране является политика Вашингтона.

Речь об этом зашла в пятницу, 6 декабря, на V международной конференции «Средиземноморье: Римский диалог».

По словам Лаврова, Иран столкнулся с серьезными проблемами после того, как американцы ввели санкции против этой страны, вышли из ядерной программы. 

«Ну это я просто даже не знаю, как можно охарактеризовать, это абсурд какой-то, совершенно сюрреалистичный подход. Запрещают всем выполнять резолюцию Совета безопасности, которую сами они объявили для себя недействующей», — отмечает министр.

Если Штаты хотят экономически «задушить» Иран, стимулировать недовольство народа, то по такой же схеме они действуют в Венесуэле. Вашингтон обвиняет режим в той или иной стране, организует экономическую блокаду, арестовывает счета и ворует золотой запас.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #иран #лавров #мид рф

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