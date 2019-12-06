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 Дипломаты РФ и Судана обсудили подготовку заседания межправительственной комиссии

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Зеленского обвинили в «бессмысленном словоблудии»

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 Путин и Лукашенко на встрече 7 декабря обсудят дальнейшую интеграцию Союзного государства

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19:23   6 Декабря 2019
Весь мир

Молдавия рассчитывает на поддержку США в проведении реформ

Молдавия рассчитывает на поддержку США в проведении реформ

Спикер парламента Молдавии Зинаида Гречаный в пятницу, 6 декабря, встретилась с заместителем помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джорджом Кентом, чтобы обсудить важные темы двусторонней повестки, в том числе проведение реформ в республике.

По ее словам, поговорили о америка-молдавском диалоге, о приднестровской проблематике, о реформе правосудия и об отношении с международными финансовыми организациями​​​. Зинаида Гречаный отметила, что Молдавия хочет провести внутренние реформы.

«В этом процессе наша страна нуждается в важной поддержке США», — обратилась спикер парламента к американскому дипломату.

Также заместитель помощника госсекретаря США во время визита в республику успела встретиться с премьером-министром Ионом Кику, который охарактеризовал отношения Кишинева и Вашингтона «как чрезвычайно важные».

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #молдавия #общество #весь мир

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