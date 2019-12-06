Молдавия рассчитывает на поддержку США в проведении реформ

Спикер парламента Молдавии Зинаида Гречаный в пятницу, 6 декабря, встретилась с заместителем помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джорджом Кентом, чтобы обсудить важные темы двусторонней повестки, в том числе проведение реформ в республике.

По ее словам, поговорили о америка-молдавском диалоге, о приднестровской проблематике, о реформе правосудия и об отношении с международными финансовыми организациями​​​. Зинаида Гречаный отметила, что Молдавия хочет провести внутренние реформы.

«В этом процессе наша страна нуждается в важной поддержке США», — обратилась спикер парламента к американскому дипломату.