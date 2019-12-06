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 Дипломаты РФ и Судана обсудили подготовку заседания межправительственной комиссии

Дипломаты РФ и Судана обсудили подготовку заседания межправительственной комиссии
Зеленского обвинили в «бессмысленном словоблудии»

Зеленского обвинили в «бессмысленном словоблудии»

 Путин и Лукашенко на встрече 7 декабря обсудят дальнейшую интеграцию Союзного государства

Путин и Лукашенко на встрече 7 декабря обсудят дальнейшую интеграцию Союзного государства
Посла Ливии в Афинах объявили персоной нон грата из-за меморандума с Турцией

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19:06   6 Декабря 2019
Весь мир

Путин и Нетаньяху обсудили по телефону Сирию

Путин и Нетаньяху обсудили по телефону Сирию

Глава государства Владимир Путин обсудил по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в Сирии и действия двух стран в этом направлении. Инициатором разговора выступила израильская сторона.

Кроме того, речь шла о визите Путина в Израиль, который запланирован на январь 2020 года.

«Обсужден целый ряд актуальных тем двусторонней повестки дня, в том числе с учетом планируемого в январе 2020 года визита президента России в Израиль», — отметили в Кремле.

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Автор: Виктория Разумовская

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