Путин и Нетаньяху обсудили по телефону Сирию
Глава государства Владимир Путин обсудил по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в Сирии и действия двух стран в этом направлении. Инициатором разговора выступила израильская сторона.
Кроме того, речь шла о визите Путина в Израиль, который запланирован на январь 2020 года.
«Обсужден целый ряд актуальных тем двусторонней повестки дня, в том числе с учетом планируемого в январе 2020 года визита президента России в Израиль», — отметили в Кремле.