Путин и Нетаньяху обсудили по телефону Сирию

Глава государства Владимир Путин обсудил по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в Сирии и действия двух стран в этом направлении. Инициатором разговора выступила израильская сторона.

Кроме того, речь шла о визите Путина в Израиль, который запланирован на январь 2020 года.