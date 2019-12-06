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Зеленского обвинили в «бессмысленном словоблудии»

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 Путин и Лукашенко на встрече 7 декабря обсудят дальнейшую интеграцию Союзного государства

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19:24   6 Декабря 2019
Весь мир

Герой РФ объяснил нежелание россиянок лететь в космос их менталитетом

Герой РФ объяснил нежелание россиянок лететь в космос их менталитетом

100-й космонавт России Олег Котов, в большом интервью «Политике Сегодня» рассказал о единых требованиях к кандидатам в космонавты вне зависимости от пола и объяснил, почему российские женщины не стремятся лететь к звездам.

«На данный момент в отряде только одна девушка осталась. Это не из-за того, что какие-то специальные фильтры или предвзятое отношение. Я могу сказать, что девушки менее охотно идут в космонавты. Если взять по статистике заявлений, которые подаются, чуть больше, может, десяти процентов. Это только желающих. И то те, которые приходят, они смотрят на всё это, на всё, что им предстоит, так во многом задумываются и говорят: “Нет, это не для меня”. То есть у нас другая ментальность: хозяйство, дети, ещё что-нибудь. Потому что требования для космонавта-мужчины и космонавта-женщины одинаковые. Это правильно. В профессии не должно быть скидок».

Олег Котов побывал на орбите трижды: в 2007, 2009, 2013 годах и работал, как с мужчинами, так и с женщинами. Присутствие космонавток на МКС, по признанию Котова, дисциплинировало.

«Меня это мотивировало бриться каждый день», — добавил он. 

Полную версию интервью, в котором Котов объясняет, почему на МКС непросто поймать в объектив Крым, как голосовать из космоса, мыть голову специальным шампунем и для чего работникам МКС специальные памперсы, можно прочитать здесь.

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Автор: Максим Сахаров
#герой россии #мкс #космонавты #олег котов

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