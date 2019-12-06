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18:53   6 Декабря 2019
Россия

Фигурант «московского дела» заявил, что попал на летний митинг по вине Навального

Фигурант «московского дела» заявил, что попал на летний митинг по вине Навального

Владимир Емельянов, которого осудили на два года условно за нападение на сотрудника ОМОНа во время летних акций протеста в Москве, считает, что блогер Алексей Навальный и другие «оппозиционеры» пришли на оглашение приговора «ради галочки». 

«Они пришли, чтобы поставить себе галочку. Я писал в письмах своих, критиковал их немножко, мы же по их вине туда попали, они нас зазывали, поэтому они несут ответственность за нас. Их долг был прийти», — сказал Емельянов. 

Напомним, этим летом в Москве прошли незаконные протестные акции. Их организовали «независимые» кандидаты в гордуму, которых не допустили до голосования из-за большого количества поддельных подписей. Среди них Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие «оппозиционеры».

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Автор: Виктория Разумовская
#навальный #митинги #мосгордума

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