Фигурант «московского дела» заявил, что попал на летний митинг по вине Навального

Владимир Емельянов, которого осудили на два года условно за нападение на сотрудника ОМОНа во время летних акций протеста в Москве, считает, что блогер Алексей Навальный и другие «оппозиционеры» пришли на оглашение приговора «ради галочки».

«Они пришли, чтобы поставить себе галочку. Я писал в письмах своих, критиковал их немножко, мы же по их вине туда попали, они нас зазывали, поэтому они несут ответственность за нас. Их долг был прийти», — сказал Емельянов.

Напомним, этим летом в Москве прошли незаконные протестные акции. Их организовали «независимые» кандидаты в гордуму, которых не допустили до голосования из-за большого количества поддельных подписей. Среди них Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие «оппозиционеры».