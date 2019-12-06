Глава МИД Италии предложил снять эмбарго на ввоз пармезана в Россию

Главы министерств иностранных дел России Сергей Лавров и Италии Луиджи Ди Майо обсудили антироссийские санкции. Об этом рассказал итальянский дипломат на пресс-конференции по итогам встречи 6 декабря.

«Мы обсудили множество вопросов двусторонних отношений и международной политики. В том числе обсудили мы и тему санкций. Мы хотим на европейском уровне обсуждать эту тему в политическом ключе, чтобы в ЕС учитывался ущерб от санкций и ответных мер РФ для наших компаний», — указал Ди Майо.

Он напомнил, что Москва в ответ на санкции Европейского союза после начала кризиса на Украине ввела продуктовое эмбарго. По словам министра, это привело к значительным потерям для итальянских производителей.

«Я попросил Лаврова снять санкцию, которая… касается пармезана», — добавил он.

Как отмечают представители сельского хозяйства Италии, потери сектора из-за эмбарго составляют около миллиарда евро.